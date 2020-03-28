"Hükümetin hem sağlık alanında hem de ekonomik alanda açıkladığı tedbirleri yetersiz buluyoruz"

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan hükümete yönelik eleştirilerini yinelerken önerilerde bulundu. Yapılan açıklama şöyle;

Adamızda hızla artan korona virüs vakaları halkımız arasında büyük endişe yaratmaya devam ederken Hükümetin hem sağlık alanında hem de ekonomik alanda açıkladığı tedbirleri yetersiz ve eksik bulmaktayız.

Salgın sebebiyle ilan edilen idari tatil ve ardından kısmi sokağa çıkma yasağı devam ederken Hükümet, bu süreçte en çok mesai harcayan sağlık çalışanlarını korumaya yönelik maalesef yeterli tedbir almamıştır.

Sorumlu sendikacılık bilinciyle hareket eden Sendikamız; sağlık çalışanları adına endişe duymaktadır. Özellikle karantina hastanesi ve servisinde çalışan sağlık çalışanlarının kendi ailelerini korumak ve salgının yayılma riskini azaltmak üzere derhal önlem alınmalı ve karantina hastanesine yakın olan otel ve/veya pansiyonlarda konaklanmaları sağlanmalıdır.

Bu süreçte sağlık çalışanlarının “sağlığı ve güvenliği” en önemli öncelik olmalıdır. Hükümeti ve otel yöneticilerini bu konuyla ilgili derhal seferberlik başlatmaya ve dayanışmaya davet ediyoruz.