HÜKÜMETİN HP'DEN KESİNTİ KARARINA TEPKİ

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası, Sendika Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özgöçmen yazılı açıklama yaprak, hükümetin Kanun Hükmünde Kararname İle Hayat Pahalılığı Ödeneği’nden yüzde 2 kesintiye gidilmesi kararını yargıya taşıdıklarını bildirdi.

Özgöçmen Anayasa Mahkemesinde işlemleri başlattıklarını açıkladı.

Özgöçmen açıklamasında, “Bu Kanun Hükmünde Kararname ile işaret edilen Anayasa madde gerekçesini bir kenara koyarak görsel ve yazılı basında yer alan geçen yıl hayat pahalılığının yanlış hesaplanarak fazla verildiği ve sanki hükümetin alacaklı olduğu iması 2010 yılında ödenmeyen 6 aylık hayat pahalılığı ve sağlık çalışanlarının 2018 yılının son beş ayında ek çalışma ve nöbet ödeneklerinden yapılan kesintiler hesaplanırsa kimin kimden alacağı olduğu hiç şüphe olmaksızın apaçık ortadır” denildi.

Ali Özgöçmen, Hükümetin aldığı bu kararla ilgili sivil toplum örgütlerine bilgi verilmemiş olmasını de eleştirdi.