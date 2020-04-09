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Hükümette değişim sinyali

Hükümette değişim sinyali

“Nöbet değişimi olabilir, küsmece, darılmaca yok”

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Star Kıbrıs’ta yer alan habere göre; Başbakan Ersin Tatar, kabine değişimine ilişkin sert bir çıkış yaptı. Başbakan Tatar, “Nöbet değişimi olabilir, küsmece, darılmaca yok” dedi.

Kabinede değişiklik olabilir mi sorusu üzerine konuşan Tatar, “Takdir verenin ve alanındır. Çünkü en sonunda onun kellesidir ortaya konulacak olan.

Siyaset böyle bir şeydir dolayısıyla zamanı geldiğinde bu gibi değişikler yapılacağında küsmeler darılmalar olmamalıdır. Siyasettir bu belli olmaz, nöbet değişimi olabilir. Her şey olabilir, küsmece darılmaca yok” dedi.

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