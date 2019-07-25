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HÜKÜMETTEN YENİ ATAMA

HÜKÜMETTEN YENİ ATAMA

Bütçe Dairesi Müdürü Hilal Muhtaroğlu atandı

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Maliye Bakanlığı, Bütçe Dairesi Müdür mevkiine bugün itibari ile Hilal Muhtaroğlu atandı.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklama şu şekilde:

“Maliye Bakanlığı, Bütçe Dairesi Müdür mevkiine Sn. Hilal Muhtaroğlu 25 Temmuz 2019 tarihinden itibaren atanmıştır.”

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