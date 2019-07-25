HÜKÜMETTEN YENİ ATAMA
Bütçe Dairesi Müdürü Hilal Muhtaroğlu atandı
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Maliye Bakanlığı, Bütçe Dairesi Müdür mevkiine bugün itibari ile Hilal Muhtaroğlu atandı.
Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklama şu şekilde:
“Maliye Bakanlığı, Bütçe Dairesi Müdür mevkiine Sn. Hilal Muhtaroğlu 25 Temmuz 2019 tarihinden itibaren atanmıştır.”
Etiketler : Maliye Bakanlığı, Bütçe Dairesi Müdür mevki, Hilal Muhtaroğlu
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