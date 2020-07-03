Hükümetten yine karar değişikliği

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre "Otel rezervasyonlu turistler ülkeye girişlerinde PCR testleri yapıldıktan sonra test sonucunu beklemek üzere rezervasyon yaptırmış olduğu otele gönderilecekler ve test sonucu çıkana kadar konaklayacakları otel içerisinde gözetim altında tutulacaklar"

"Gözetim altında bulunan turistlerin aynı ortamda bulunanlarla temas etmemeleri ve otelden dışarı çıkışlarına izin verilmeyerek halkla bir araya gelmemesi için de gerekli tüm tedbirler otel tarafından alınacak ve Otel işletmelerinin sorumluluğunda uygulanacak"

Yapılan açıklama tam olarak şöyle;

Dünya Sağlık Örgütü tarafından ‘pandemi’ kapsamına alınan corona virüsü salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler çerçevesinde ülkemizde turizm faaliyetlerinin güvenli ve sağlıklı bir zeminde gerçekleştirilebilmesinin sağlanması amacıyla bazı düzenlemeler hayata geçirilecektir. Kontrollü olarak turizm faaliyetlerinin sağlıklı bir süreç içerisinde yeniden başlatılırken toplum sağlığının da korunmasının büyük önemi bulunduğu bilincinden hareketle, kara, deniz ve hava sınır kapılarından giriş yapacak olan Otel rezervasyonlu turistler ülkeye girişlerinde PCR testleri yapıldıktan sonra test sonucunu beklemek üzere rezervasyon yaptırmış olduğu otele gönderilecekler ve test sonucu çıkana kadar konaklayacakları otel içerisinde gözetim altında tutulacaklardır. Gözetim altında bulunan turistlerin aynı ortamda bulunanlarla temas etmemeleri ve otelden dışarı çıkışlarına izin verilmeyerek halkla bir araya gelmemesi için de gerekli tüm tedbirler otel tarafından alınacak ve Otel işletmelerinin sorumluluğunda uygulanacaktır.