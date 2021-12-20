Hülya Avşar: Gerekirse simit yiyeceğiz ama bugünleri de kolay atlatacağız

Şarkıcı Hülya Avşar, "Ekonomik krizin herkese ve her kesime mutlaka yansıması oluyor." dedi. Avşar, "Gerekirse simit yiyeceğiz ama bugünleri de kolay atlatacağız" görüşünü savundu.

Avşar, "Ekonomik krizin herkese ve her kesime mutlaka yansıması oluyor.Türkiye'de hatta şimdiki duruma göre dünyada eğer hayattaysan, mutlaka bu tür günleri, bu zamanları öngörüp biraz daha farklı yaşam çizmek lazım. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmalıyız. Bu saatten sonra simit mi yiyeceğiz falan diyorlar. Biraz bizim bu işi, insanlar olarak bireysel halletmemiz gerekir diye düşünüyorum" diye konuştu.

T24