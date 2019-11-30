Hülya Avşar yatak odasında göz göze geldi, şok yaşadı

Evine giren hırsız ile göz göze elen ünlü sanatçı Hülya Avşar, 15 bin liralık zararı olduğunu belirtti. Avşar, ifadesinde olayı şöyle anlatmıştı: "Sabah 06.30'da odamda uyurken bir erkekle göz göze geldim. Koşarak kaçmaya çalıştı. Nakit para, çanta, dua kağıtları, ziynet eşyaları ve kızımın fotoğraflarını çalıp balkondan atladı."

Ünlü sanatçı Hülya Avşar, Balıkesir Ayvalık'ta bulunan yazlığında tatil yaptığı sırada evlerine hırsız girmiş, evde bulunan nakit para ile ziynet eşyaları çalınmıştı.Sabaha karşı hırsız Zelkif B. ile göz göze gelen sanatçı, onu yakalamaya çalışsa da hırsız balkondan atlayarak kayıplara karışmıştı. Yaşanan hırsızlık olayı sonrası emniyet güçleri, güvenlik kameralarından tespit ettiği hırsızı yakalayarak cezaevine göndermişti. Avşar, emniyette verdiği ifadesinde, villasında yaşananları şöyle anlattı: "06.30 sıralarında üst kattaki yatak odasında uyuyordum. Tıkırtı sesleri üzerine uyandım ve tanımadığım bir erkekle göz göze geldim. Şaşkınlıkla 'Sen kimsin?' diye sorunca koşarak kaçtı."

Ünlü sanatçı, yaşanan hırsızlık sonucunda bin 500 lira nakit parasıyla birlikte, kendisine ait pasaport, iki çanta, kızına ait fotoğraflar, içinde dua yazılı kâğıtlar ve ziynet eşyalarının çalındığını, toplamda 15 bin liralık zararı olduğunu ifade etti.

HIRSIZA 10 YIL HAPİS

Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı, yakalanarak cezaevine gönderilen hırsız Zelkif B. hakkında soruşturma başlattı. Yürütülen soruşturma sonunda Zelkif B. için 'Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçlamasıyla iddianame düzenlendi. 10 yıla kadar hapis istemiyle açılan dava, ilerleyen günlerde Ayvalık Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.