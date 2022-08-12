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  3. Hülya Avşar'dan bomba klip! Sakızı ağzından çıkarıp göğsüne yapıştırdı
Hülya Avşar'dan bomba klip! Sakızı ağzından çıkarıp göğsüne yapıştırdı

Hülya Avşar'dan bomba klip! Sakızı ağzından çıkarıp göğsüne yapıştırdı

Hülya Avşar'dan bomba klip! Sakızı ağzından çıkarıp göğsüne yapıştırdı

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Hülya Avşar yeni şarkısı "Yapma Aşkım"ın tanıtım videosunu Instgaram hesabından yayınladı. Bu akşam dinleyiciyle buluşacak klipte Avşar Kızı'nın çiğnediği sakızı çıkarıp göğsüne yapıştırması olay oldu.

Hülya Avşar'ın yapımcılığını üstlendiği yeni teklisi 'Yapma Aşkım'ın klibi bu akşam dinleyiciyle buluşuyor. Klibinden kesitler paylaşan Avşar Kızı, cüretkar tavırlarıyla dikkat çekti.

YÖNETMEN KOLTUĞUNA OTURDU

Albüm çalışmalarına yeniden başlayan Avşar Kızı, yeni şarkılarıyla hayranlarını sevindirdi. Hülya Avşar yapımcılığını da üstlendiği yeni teklisi 'Yapma Aşkım'ın klibinde yönetmen koltuğuna oturdu. Balat'ta yapılan çekimlerde Avşar Kızı'nın kostümleri dikkat çekti.

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GÖĞSÜNE SAKIZ YAPIŞTIRDI

Ünlü şarkıcı 50 kişilik ekibin eşlik ettiği klipten görüntüler paylaştı. Avşar Kızı'nın, klibinin son sahnesinde çiğnediği sakızı ağzından çıkarıp göğsüne yapıştırdığı anlar ise sosyal medyada gündem oldu.

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