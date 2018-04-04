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Hülya Avşar'dan Çırılçıplak Poz!

Hülya Avşar'dan Çırılçıplak Poz!

Hülya Avşar, film afişi için çıplak poz verdi

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Hülya Avşar, film afişi için çıplak poz verdi

Hülya Avşar, senaryosunu kaleme aldığı yönettiği ve tek başına rol aldığı Selfie filminin afişi için çırılçıplak soyundu.
 
Avşar'ın tek başına rol aldığı Selfie isimli filmi, 27 Nisan'da vizyona girecek.
FOTOĞRAFI INSTAGRAM HESABINDAN PAYLAŞTI
 
Avşar kızı film afişi için cürretkarca verdiği pozu Instagram hesabından "Sinemalarda" notuyla paylaştı.
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