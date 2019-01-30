Hülya Avşar'dan eski eşe flörtöz mesaj...
Hülya Avşar'dan eski eşe flörtöz mesaj...
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Hülya Avşar’ın, Kaya Çilingiroğlu’na attığı ‘Şimdi daha yakışıklısın’ mesajı şaşırttı
Hülya Avşar, eski eşi Kaya Çilingiroğlu’nun Instagram’da paylaştığı bir fotoğrafa yazdığı yorumla şaşırttı. Avşar, Çilingiroğlu'nun fotoğrafına 'Şimdi daha yakışıklısın' yazdı...
Ünlü oyuncu Hülya Avşar, eski eşi Kaya Çilingiroğlu ile boşanalı neredeyse 15 yıl olmasına rağmen, hiçbir zaman irtibatını kesmedi. Hep iki iyi dost olarak yollarına devam eden ikili, kızları Zehra için hep bir arada…
Hülya Avşar geçtiğimiz gün de, Kaya Çilingiroğlu’nun Instagram'da paylaştığı bir fotoğrafa yazdığı yorumla şaşırttı. Avşar, Çilingiroğlu’nun fotoğrafına ‘Şimdi daha yakışıklısın’ yazdı…
Etiketler : Hülya Avşar, Kaya Çilingiroğlu, mesaj
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