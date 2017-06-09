Hülya Çıldırdı!

Hülya Avşar'dan kızı Zehra'nın sigara içtiği görüntüye ilk yorum

Sigara içerken objektiflere yansıyan Zehra Çilingiroğlu'nun görüntüleri hakkında konuşan Hülya Avşar, "Zaten sigaradan nefret ediyorum, bir de benim kızım içiyor, inanamıyorum" dedi.

Kaya Çilingiroğlu ile Hülya Avşar'ın kızları Zehra, kendisine yapılan uyarılara kulak asmadı. Arkadaşlarıyla eğlenmeye çıkan Zehra Çilingiroğlu, önceki gün peş peşe sigara içerken objektiflere yansıdı.

HÜLYA AVŞAR'DAN İLK TEPKİ GELDİ

Zehra'nın bu kötü alışkanlığına babasının ve annesinin ne diyeceği merak konusuydu. Hürriyet'ten Cengiz Semercioğlu'na konuşan Hülya Avşar'dan bu karelere ilk tepki geldi.

"ZATEN SİGARADAN NEFRET EDİYORUM"