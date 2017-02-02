Hülyadan İtiraf: 'Acun Patron Olduğunda...'

Star TV'nin yeni programı 'Bir Hülya Avşar Sohbeti'nin ilk konuğu Acun Ilıcalı olacak. Yayın tarihi henüz belli olmayan programın tanıtımı yayınlandı.

Bir süredir ekranlardan uzak kalan Hülya Avşar, star TV'de yayınlanacak “Bir Hülya Avşar Sohbeti” ile geri dönüyor. Hülya Avşar, her hafta ağırlayacağı konuklarına en çok merak edilen soruları sormaya hazırlanıyor. Güzel sanatçı, her hafta ünlü bir ismi ağırlayacak.

"PATRONUM OLDUĞUN ZAMAN SANA GICIK OLDUM!"

“Bir Hülya Avşar Sohbeti”nin ilk programının konuğu; ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı oldu. Acun Ilıcalı’nın “Sen Sosyetiksin” sözü tartışma çıkardı Hülya Avşar, yakın dostu ve yıllardır birlikte çalıştığı Acun Ilıcalı’yı konuk ettiği programda “sosyetik” tartışması yaşandı. Ilıcalı’nın “sen sosyetiksin, bilmezsin” sözüne sinirlenen Hülya Avşar, TV8’i satın alarak medya patronu olan Acun Ilıcalı hakkında “Sen benim patronum olduğun zaman sana gıcık oldum” itirafında da bulundu.

Acun Ilıcalı’nın Türkan Şoray’dan neden azar işittiğini, unutkanlığının başına ne işler açtığını, yakın dostlarıyla yaşadığı eğlenceli anları ilk kez Hülya Avşar’a anlatacak.