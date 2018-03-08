HUMMALI ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR!

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından bir süre önce Lefkoşa-Girne Anayolu’nun Ciklos mevkiinde başlatılan yol iyileştirme çalışmaları büyük bir hızla devam ediyor.

Ahmet İkidereli

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından bir süre önce Lefkoşa-Girne Anayolu’nun Ciklos mevkiinde başlatılan yol iyileştirme çalışmaları büyük bir hızla devam ediyor.

Ekipler aralıksız çalışıyor

Karayolları Dairesi’ne bağlı ekipler tarafından yürütülen çalışmalar sürerken, bölgede oluşan yoğunluğun giderilmesi amacıyla polis ekipleri de sabah saatlerinden itibaren görev yapıyor.

Büyük araçların geçişine izin yok

Bu arada, sözkonusu yolda oluşan trafiğin akışının sağlanması amacıyla 5 tonun üzerindeki araçların bu yolu kullanmasına izin verilmiyor. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, bir süre önce yaptığı açıklamada, yolun 2-3 hafta içinde tamamlanacağını açıklamıştı.

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