Hür-İş: Anlaşmada kabul etmemiz imkansız maddeler var

Hür İşçi Sendikaları Başkanı Serdaroğlu, Federasyona bağlı Kamu-İş, Bay-Sen, Büro-İş, BASS, DAÜ Per-Sen ve Din Gör-Sen üyelerinin de katılımıyla basın toplantısı düzenledi.

Serdaroğlu, Türkiye ile imzalanan 2022 yılı İktisadi ve Mali İş Birliği anlaşmasında yer alan bazı maddelerin kabul edilemeyeceğini belirtti.

Protokolün bu haliyle uygulanmasının TC-KKTC ilişkilerini zedeleyeceğini savunan Serdaroğlu, hükümet edenlerin istişare yolunu seçmesinin ortaya çıkacak kaos ortamını engelleyeceğini söyledi.

Önümüzdeki günlerde hükümetten diyalog çağrılarına cevap alamamaları halinde eylem planlarıyla ilgili açıklama yapacaklarını dile getiren Serdaroğlu, bazı maddelerin geniş tabanlı tartışılması gerektiğini vurguladı.

Serdaroğlu, yaptıkları değerlendirmeler sonucunda, toplu iş sözleşmesi, emeklilik sistemi, vergi düzenlemesi, sigortalar, satın alma ve mülk edinme, yatırımcıların önü açılması, vatandaşlık, sendikaların durumu ve yerli ve milli kaynakları içeren maddelerin protokolde yer alan biçimiyle kabul edilemeyeceğini belirtti.

Ahmet Serdaroğlu, söz konusu maddelerin genel grev sebebi olduğunu da kaydetti.