Hür-İş Federasyonu Yönetim Kurulu’nda görev dağılımı yapıldı
Hür-İş Federasyonu Yönetim Kurulu’nda görev dağılımı yapıldı
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Hür-İş Federasyonu Yönetim Kurulunda görev dağılımı yapıldı.
Hür-İş’ten yapılan yazılı açıklamaya göre olağan genel kurul sonrası yapılan toplantıda genel başkan yardımcılıklarına Erdal Altun ve İbrahim Kanat, genel sekreterliğe Ali Yeltekin, mali sekreterliğe Devrim Gündüz, eğitim sekreterliğine Baytun Tuna ve teşkilatlandırma sekreterliğine Suad Suiçmez oy birliği ile seçildi.
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