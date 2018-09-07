HÜR-İŞ "MUTFAK ATEŞİ" YAKACAK!

Hür-İş Federasyonu bu akşam Başbakanlık önünde “Mutfak Ateşi” yakacak. Eylem ülkedeki pahalılığı, zamları protesto etmek ve farkındalık yaratmak için gerçekleştirilecek.

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu Hür-İş ve federasyona bağlı, Memur-Sen, Kamu-İş, DAÜ-Per-Sen, Bel-Sen, Din-Gör-Sen, BASS, Bay-Sen ve Büro-İş sendikaları tarafından gerçekleştirilecek eylem saat 19.00’da başlayacak.

Açıklamada “Mutfağımda yangın var diyen herkes” eyleme gelmeye ve “farkındalığa ortak olmaya” çağırıldı.

Açıklamada ayrıca Hür-İş Federasyonu’nun, Ekonomist Prof. Dr. Okan Veli Şafaklı ile birlikte yürüttüğü çalışmalar neticesinde hükümete Ekonomik Önlemler Paketi sunduğu kaydedildi.

Açıklamaya göre pakette belirli ciro üzerindeki işletmelerden ve varlıklı kişilerden servet vergisi alınması, dış temsilci ve müdür, müsteşar baremindeki maaşlardan yüzde 20 kesinti yapılması, Elektrikten alınan KDV’nin sıfırlanması, barikatlardaki geçişlerin kolaylaştırılması gibi öneriler yer alıyor.