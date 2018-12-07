HÜR-İŞ SEL FELAKETİYLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI YAPTI

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Genel Sekreteri Ali Yeltekin sel felaketiyle ilgili basın açıklaması yaparak, ölen gençlere Allah’tan rahmet, yaslı ailelerine sabır, halka da geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Son günlerde ülkeyi etkisi altına alan yağışlı hava neticesinde birçok evi su bastığını, yolların yıkıldığına işaret eden Yeltekin, “Altyapı yetersizlikleri nedeniyle insanlar perişan olmuş ve en önemlisi siyasi yaklaşımlarla talan edilen doğa yapısı ciddi tahribatlar yapmıştır. Bu olayların neticesinde 4 gencimiz kurban olmuştur” dedi.

Yeltekin, “Yıllardır kanayan yaralara, çevreye karşı sorumluluklarını yerine getirmeyen başta siyasetçiler, siyasete bağlı kamu kurumları bunun izahını nasıl yapacaklardır. Bu zarar ziyanın, eziyetin, işkencenin ve 4 suçsuz günahsız gencin ölümünün hesabını kim verecek?” ifadesini kullandı.

Ali Yeltekin, Hür-İş Federasyonu ve bağlı sendikalar Kamu-İş, Bay-Sen, Memur-Sen, Büro-İş, Din-Gör-Sen, Bel-Sen, BASS ve Daü-Per-Sen olarak ölen gençlere Allah’tan rahmet, yaslı ailelerine sabırlar, halka geçmiş olsun dilediklerini ifade etti.