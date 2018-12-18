HÜR-İŞ'TEN ASGARİ ÜCRET SAPTAMA KOMİSYONUNA ÇAĞRI

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş), Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nu yeni asgari ücreti belirlemek üzere toplanmaya çağırdı.

Hür-İş Başkanı Ahmet Çaluda, konuyla ilgili yazılı açıklama yaparak, asgari ücretin belirlenmesi için komisyona üçüncü çağrıyı yaptıklarını ancak toplantının hala yapılmadığını söyledi.

“Asgari ücretle çalışanlar maaşlarıyla temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz duruma geldi” değerlendirmesinde bulunan Çaluda, “Bu duruma son vermek ve çalışanların emeğinin karşılığını almasını sağlamak esas görevimizdir” dedi.

Çaluda, “22/1975 sayılı Asgari Ücret Yasası’nın 8. maddesi uyarınca Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nda temsil eden Hür-İş Federasyonu, Asgari Ücretler Yasası’nın 9. maddesinin verdiği yetkiye dayanarak yeni asgari ücretin belirlenmesi için Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun yasal süre içinde toplantıya çağrılmasını talep ediyoruz. 17 Aralık’ta Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun toplantıya çağrılmasını Hür-İş Federasyonu olarak resmen talep ettik. Kamuoyuna duyurulur” açıklamasında bulundu.