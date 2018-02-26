HÜSEYİN GÜRKUT AĞIR YARALANDI!

Rüzgâr dolayısıyla yola savrulan kuru ot yumağı zincirleme kazaya neden oldu, 4 araç ağır hasar gördü

Onur ULAĞ

Hamitköy-Haspolat yolunda dün dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.

Kazayı tetikleyen etken rüzgâr dolayısıyla yola savrulan kuru ot yumağı oldu. Trafikte arka arkaya seyreden araçlardan biri yola savrulan kuru ot yumağından dolayı aniden durunca zincirleme kaza yaşandı.

Kazada dört aracın sürücüsü ciddi yara almazken, olan kaza nedeniyle yolcu olduğu araçtan çıkıp bekleyen 78 yaşındaki Hüseyin Gürkut’a oldu.

Gürkut, kaza dolayısıyla savrulan aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne kaldırılan Gürkut’un sağ ayağında parçalı kırık olduğu belirtildi.

Zincirleme kaza ucuz atlatıldı

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre kaza, dün saat 13.45 sıralarında, Hamitköy- Haspolat Çemberi 0-1 km'leri arasında meydana geldi. Kaza, Savaş Şişik’in (E-53) yönetimindeki GS 154 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, aynı istikamete doğru seyreden ve yol içerisine rüzgâr nedeniyle kuru ot yuvarlandığı için durmak zorunda kalan Safiye Gürkut (K-72) yönetimindeki NC 389 plakalı aracın arka kısmına çarpması sonucu gerçekleşti. Akabinde aynı istikamete yönetimindeki ME 083 plakalı araç ile dikkatsizce seyreden Tayyar Yıldırım (E-41), kaza nedeniyle durmak zorunda kalan Feray Salar (K-42) yönetimindeki ED 720 plakalı aracın arka kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle ileriye doğru savrulan ED 720 plakalı araç ise, GS 154 plakalı aracın sol arka kısmına vurdu.

Bekleyen yolcuya çarptı

Çarpmanın etkisiyle ileriye doğru savrulan GS 154 plakalı araç, o esnada kaza nedeniyle araçtan çıkan ve GS 154 plakalı aracın önünde durmakta olan NC 389 plakalı aracın yolcusu Hüseyin Gürkut’a (E-78) çarptı. Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan Hüseyin Gürkut, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne kaldırıldı. Gürkut, sağ ayakta parçalı kırık teşhisi ile ortopedi servisinde kontrol altına alındı.

Kazada hafif yaralanan Savaş Şişik ise gördüğü ilk yardım tedavisi sonrasında taburcu oldu.

Polis, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

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