HUZUR OPERASYONU!

Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele Polis Müdürlükleri sorumluluk sahalarında asayiş ve trafik operasyonları düzenlenmiştir. Operasyonlar kapsamında bölgelerde faaliyet gösteren kumarhaneler, barlar, kahvehaneler, diskolar, gece kulüpleri, bet ofisleri, terk edilmiş binalar, suç işleme oranı yüksek yerler ile alkollü içki satışı yapılan iş yerleri kontrol edilmiştir. Kontroller kapsamında kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 28 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir. Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu 1273 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen toplam 232 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilmiştir.