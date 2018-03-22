HUZUREVİ PROJESİ YILAN HİKAYESİ!

Lapta’da 2008 yılında temelleri atılan yeni huzurevi binası için kaynak sıkıntısı bir türlü çözümlenmedi. Yarım kalan projenin devamı için atılan adımlar da sonuçsuz kaldı. Huzurevi için bu kez de bakan Çeler kolları sıvadı

Duygu ALAN

Lapta’da Huzur Sokak’ta, devlet arazisi üzerinde inşa edilmesi planlanan Huzurevi Projesi kaynak sıkıntısı nedeni ile tamamlanamadı.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nin öz kaynakları ile 2008 yılında atılan huzurevi binası temeli ise aradan geçen 10 yılda yok olmaya yüz tuttu.

Konu ile ilgili Havadis’e konuşan Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Lapta’da yeni huzurevi binasının yapımı için dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sonay Adem ile protokol imzaladıklarını ve kendi kaynakları ile binanın temelini attıklarını söyledi.

Gürcafer, projenin tamamlanması için gerekli olan kaynağın ise 2 milyon TL civarında olduğunu ve İnşaat Encümeni’nde birikmiş paralarının bir kısmını bu proje için kullanmak istediklerini söyledi.

Ancak dönemin müsteşarının bu hususta savcılıktan görüş istediğini kaydeden Cafer Gürcafer, Savcılıktan olumsuz görüş verildiğini ifade etti.

Gürcafer, 7-8 ay bekledikten sonra projeyi kendi bütçeleri ile tamamlamayı planladıklarını fakat bu kez de hükümetin değiştiğini ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Şerife Ünverdi’nin binayı kendilerinin inşa etmesini uygun görmediğini dile getirdi.

Sel baskını ile bina tahliye edilmişti

Zaten kullanım ömrünü doldurmuş olan Lapta eski Huzur evi binası 2011 yılında meydana gelen sel felaketinin ardından kullanılmaz hale gelmiş, o dönem huzurevinde kalmakta olan 35 yaşlı, binadan tahliye edilmişti.

Lapta Huzurevi 2011 yılından bu yana yine Lapta’da Anastasia Hotel’de hizmet veriyor.

Saner adım atmıştı

Lapta’da Huzurevi Projesi için geçtiğimiz hükümet döneminde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ersan Saner, bir takım adımlar atmış ancak bu girişimler sonuçsuz kalmıştı.

Saner, Nisan 2017 tarihinde Lapta’ya bir ziyaret gerçekleştirmiş bu ziyarette huzurevi konusunda hem Lapta Belediyesi Başkanı Fuat Namsoy ile hem de Lapta halkı ile görüş alışverişlinde bulunmuştu.

Saner, bakanlık olarak ülkeye en iyi Huzurevi’ni kazandırma arzusunda olduklarını belirtmiş, hükümetin o yıl bakanlığa projeler için 53 milyon TL bütçe ayırdığını bunun 7 milyon TL’sinin yeni Huzurevi projesi için kullanılacağını belirtmişti.

Saner, ayrıca, en iyi huzurevini yapabilmek adına Türkiye Cumhuriyeti’nde bulunan birçok örnek tesiste teknik incelemeler yaptıklarını, bunlar arasında en beğendikleri tesisin İzmir Narlıdere Huzurevi olduğunu belirterek, buraya da onun benzeri bir tesis yapmayı amaçladıklarını, ayrıca bir proje yarışması düzenleyerek en başarılı buldukları projeyi hayata geçireceklerini söylemişti.

Şimdi de Çeler kolları sıvadı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, “18-24 Mart Yaşlılar Haftası” dolayısıyla geçtiğimiz gün Lapta Huzurevi’ni ziyaret etmiş, ziyarette basına yaptığı açıklamada Lapta Huzurevi’nin olması gereken noktada olmadığını, yeni bir huzurevi inşa edilmesi için önceki dönemlerde çalışma başlatıldığını ancak bu projenin hayata geçirilmediğini kaydetti.

Çeler, bütçe geçer geçmez yeni huzurevi inşası için çalışmaları başlatacaklarını belirtti.

Çeler yeni huzurevinin eski huzurevinin olduğu alana inşa edileceğini, oradaki binanın ve asbest tavanın yıkım işleminin de bu sırada gerçekleştirileceğini anlattı.

Bir proje de Lefkoşa’da

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Lapta Huzurevi projesi için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ancak kendilerinden kaynaklanmayan sorunlar nedeni ile projeyi hayata geçiremediklerini söyledi.

Gürcafer, benzer bir projenin Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği ve Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) işbirliğinde Lefkoşa’da hayat bulmasının gündemde olduğunu belirterek, “Artık enerjimizi ve maddi imkanlarımızı Lefkoşa’daki proje için kullanacağız” dedi.

Gürcafer: Enerjimizi Lefkoşa için harcayacağız

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Lapta’da yarım kalan Lapta Huzurevi projesi ve Lefkoşa’da hayata geçirilmesi planlanan huzurevi projesi hakkında Havadis’e açıklamada bulundu.

Gürcafer, şunları söyledi: “Lapta’da yeni huzurevi binasının yapımı için dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sonay Adem ile protokol imzaladık, kendi kaynaklarımız ile de binanın temelini attık.

Projenin tamamlanması için gerekli olan kaynak o dönem 2 milyon TL civarındaydı. İnşaat encümeninde birikmiş paramızın bir kısmını bu proje için kullanmak istedik. Ancak dönemin müsteşarı bu hususta savcılıktan görüş istedi. Savcılık, ‘Kayıt ve Denetim Yasası’nın kendi ihtiyaçlarının dışınca başka amaçlarla paranın kullanılmasının doğru olmadığı’ yönünde görüş verdi. 7-8 ay bekledikten sonra ‘kendi bütçemizle yapalım’ dedik. Bu arada hükümet değişti. Göreve gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Şerife Ünverdi de bizim bu inşaatı yapmamızı uygun görmedi ve durdurttu. Proje öylece kaldı. O dönem sıkıntı yaratılmasaydı, şimdiye yaşlılar yeni binada olacaktı. Projeyi Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığı hazırlamıştı ancak Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nde Hüseyin İnan’ın projenin hazırlanmasında büyük katkısı vardı. Şuanda Lefkoşa Türk Belediyesi ile ortak hazırladığımız benzer bir projemiz var. Proje henüz hazırlık aşamasında. LTB Başkanı Sayın Mehmet Harmancı, bu konuda uygun olduğu zaman gerekli açıklamayı yapacak. Projenin detaylarını kamuoyu ile paylaşacak. Biz de maddi olanaklarımızı ve enerjimizi bu projeye yönlendirdik.”

Havadis