İbrahim aşkını İtalyanca haykırdı

Eski basketbolcu İbrahim Kutluay, sevgilisi Edwina Sponza'ya duyduğu aşkı bu defa İtalyanca ilan etti.

İbrahim Kutluay şimdilerde ev karantinasında olmasına rağmen ilk başlarda sevgilisi ile birlikte çıktığı yürüyüşlerde görüntülenmiş ve tepki çekmişti.

Salgının ciddiyetini daha da artırmasıyla birlikte evine çekilen Kutluay, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla aşkını bu defa İtalyanca dile getirdi.

Kutluay, sevgilisi Edwina Sponza'ya aşkını İtalyanca Amore (Aşk) yazarak bir kez daha ilan etti.