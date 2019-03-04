İbrahim Tatlıses, Müslüm Gürses’i unutmadı

Sanatçı İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla meslektaşı Müslüm Gürses'i unutmadığını gösterdi.

Arabesk müziğin efsane isimlerinden Müslüm Gürses, ölümünün 6'ncı yılında eşi Muhterem Nur, arkadaşları ve sevenleri tarafından Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. törene katılamayanlar ise sosyal medya hesaplarından duygusal paylaşımlarda bulundu.

İbrahim Tatlıses, Müslüm Gürses’in ölüm yıldönümü nedeniyleInstagram'da şu satırları paylaştı:

"Ah babam, MÜSLÜM BABAM… 6 yıl olmuş sen gideli, şarkılarımız babasız kalmış, senin gibisini bulamayız… Özlemle, sevgiyle, saygıyla anıyorum. Dualarımdasın."