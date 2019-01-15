İbrahim Tatlıses'in acı günü!
İbrahim Tatlıses'in acı günü!
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İbrahim Tatlıses'in 86 yaşındaki annesi Leyla Tatlı hayatını kaybetti.
1933 Şanlıurfa doğumlu olan Leyla Tatlı, kalp ve yüksek tansiyon hastasıydı.
Leyla Tatlı, bir süredir hastanede tedavi görüyordu.
LEYLA TATLI'NIN CENAZESİ NE ZAMAN?
İbrahim Tatlıses annesinin vefatını ve cenaze törenini Instagram hesabından şu sözlerle duyurdu:
Baş tacım, kıymetli anam, Leyla Sultan'ım, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Acımız çok büyüktür. Cenazesi 16 Ocak Çarşamba günü ikindi namazına müteakip Zincirlikuyu Cami'nden Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecektir.
Etiketler : İbrahim Tatlıses, Leyla Tatlı, annes, vefat
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