Demet Şener'in, eski eşi İbrahim Kutluay'la evlilik dışı ilişki yaşadığı iddiasıyla Edvina Sponza'ya 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açtığı davanın görülmesine İstanbul Adalet Sarayı'nda devam edildi. Şener, Edvina Sponza'ya suçlamalarda bulundu, tanıklar dinlendi.

Demet Şener'in evlilik birliği içerisindeki kocasıyla yasak aşk yaşayarak yuvasını yıkmakla itham ettiği, Edvina Sponza'ya açtığı 500 bin liralık manevi tazminat davasına devam edildi. İstanbul 17. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşmaya davacı Şener avukatlarıyla katılırken, duruşmaya katılmayan davalı Edvina Sponza'yı avukatları temsil etti.

“Zarf içerisinde kadın iç çamaşırları ve bir not geldi”

Duruşmada Şener ve Edvina Sponza'nın tanıkları dinlenildi. Duruşmada tanık olarak dinlenilen Şener'in spor hocası Eftan Metin, “2016 Eylül ayında evde Demet'e spor dersi verdiğim sırada kapı çalındı ve bir zarf içerisinde kadın iç çamaşırları ve bir not geldi. Notta ‘Bunları yalancı kocana verirsin, artık başkasına verir' yazıyordu. Demet bunu gördüğünde fenalaştı, çocuklar görmesin diye evdeki çalışanla çocukları yukarı gönderdik” dedi.

“Çıplak fotoğrafları gördüm, olay karşısında çok şaşırdım”

Spor hocası, Edvina Sponza’nın, Demet Şener ile ağabeyinin telefonuna çıplak fotoğraflarını gönderdiğini dile getirdi ve mesajda “İbrahim telefonda seks yapmayı sever” yazdığını gördüğünü söyledi.

“İbrahim'le olan beraberliklerine ilişkin yazışmalarını ve fotoğraflarını gönderdi”



Duruşmada daha sonra tanık olarak dinlenilen Şener'in ağabeyi Enis Şener ise, “Edvina Sponza bana telefonla ulaşarak İbrahim'le ilişkisinin olduğunu ve ispatlarını ileteceğini söyledi. Bu ispatları Demet'e göstermemi istedi. Whatsap üzerinden İbrahim'le olan beraberliklerine ilişkin yazışmalarını ve fotoğraflarını gönderdi. Yazışmalarda İbrahim'in Demet'ten ayrılması gerektiği, İbrahim'le evleneceklerini ve çocukları olduğunda adının Kiraz olacağı şeklinde mesajlar vardı. İbrahim'le çektiği fotoğrafları attı. İbrahim'in kendisine aldığı hediyeleri gösterdi” diye konuştu.

“Sponza, ‘İbrahim'le tanışıyoruz, sadece arkadaşım' dedi”



Duruşmada daha sonra davalı Edvina Sponza'nın iki arkadaşı tanık olarak dinlenildi. Edvina ile yakın arkadaş olduklarını kaydeden tanık Nilüfer Vurgun Edvina ile 20 yıllık arkadaş olduklarını kaydetti. İlişki haberlerini basından gördükten sonra Edvina Sponza'ya durumu sorduğunu söyleyen Vurgun, “Sponza bana ‘İbrahim'le tanışıyoruz. Sadece arkadaşım' dedi. İlişki iddialarını doğrulamadı. Eğer ilişkileri olsaydı söylerdi” ifadelerini kullandı.