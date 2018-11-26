İBRAHİM UYSAL KÜTÜPHANESİ AÇILDI

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nde (CTP) uzun yıllar görev yapmış olan barış aktivisti İbrahim Uysal anısına Güzelyurt’ta kütüphane açıldı.

CTP Güzelyurt İlçe Binasında Uysal’ın anısını yaşatacak kütüphanenin açılışına Başbakan ve Genel Başkan Tufan Erhürman da katılarak konuşma gerçekleştirdi.

Gecede, İlçe Sekreteri Vasfi Candan, İlçe eski Başkanı Niyazi Düzgün, eşi Serpil Uysal da yaptıkları konuşmalarda İbrahim Uysal’ın demokrasiye olan inancını, barış ve çözüm yolundaki mücadelesini aktardı.

Yapılan sohbetlerde tarih öğretmeni olan Uysal’ın, spora düşkünlüğü, dürüstlüğü ve çalışkanlığı dile getirildi.

Açılışta, Güzelyurt bölge halkına kütüphanenin değerli hizmetler vereceği vurgulanırken 20 ailenin bağışladığı 755 kitaptan oluşan İbrahim Uysal Kütüphanesi’nin her gün mesai saatlerinde açık olacağı belirtildi.