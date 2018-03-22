İÇ ÇAMAŞIRINA SAKLAMIŞ!

Güney’den aldığı uyuşturucu ile Lokmacı Kara Kapısın’dan giriş yaparken yakalanan 19 yaşındaki Hasan Özüdoğru şüpheli hareketler nedeniyle yakayı ele verdi

Devrim DEMİR

Lefkoşa Lokmacı Kara Giriş Kapısı’nda önceki gün ülkeye giriş işlemlerini yaptırdığı esnada şüpheli hareketleri ile dikkat çeken Hasan Özüdoğru’nun üzerinde polis arama yaptı.

Zanlının üzerinde yapılan aramada, giymekte olduğu iç çamaşırına gizlenmiş 3 gram Hint Keneviri ele geçirildi.

Suçüstü tutuklanan Özüdoğru, tutukluluk talebiyle dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste kalmasına emir verdi.

Özüdoğru suçunu itiraf etti

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Ozan Özder, Hasan Özüdoğru’nun 20 Mart tarihinde saat 15.30 sıralarında Lokmacı Kara Giriş Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yapmak istediği esnada şüpheli görülmesi üzerine yapılan üst aramasında iç çamaşırında 3 gram ağırlığında Hint Keneviri bulunduğunu söyledi.

Özder, yapılan sorgulamada zanlının suçunu itiraf ettiğini soruşturmanın devam sürdüğünü belirterek 2 gün tutukluluk talebinde bundu.

Havadis