İç çamaşırlı paylaşımıyla meydan okudu! “Ortalamadan daha kalınım”

Sosyal medya fenomeni Isabel Nicholls Nall, beden pozifliğine yönelik yaptığı paylaşımlarla kısa sürede adından söz ettirmeyi başardı. Geniş bir hayran kitlesine ulaşan büyük beden model, Rihanna’nın Savage koleksiyonundan bir iç çamaşırı takımını denedi. Nall’in paylaşımı kısa sürede takipçilerinin dikkatini çekti.

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Nall, kadınların bedenleri üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini savunurken güzelliğin belirli standartlarda algılanmasına isyan etti. Kadınların sıfır beden ölçülerinde de güzel olabileceğini dile getiren Nall, fazla kilolarını örten kıyafetler giymeyi reddediyor. Fenomen isim son olarak Isabel Nicholls Nall, Rihanna'nın Savage koleksiyonundan camgöbeği korse ve uyumlu bir iç çamaşırıyla çekilen bir pozunu paylaştı.

“BEDENİNİZİ KABUL EDİN”

Worcester’da yaşayan 22 yaşındaki Nall, ortalamadan daha kalın bir beden ölçüsüne sahip olduğunu itiraf etti. Büyük beden ölçülerine sahip bir kadın olarak iç çamaşırıyla kendisini güzel ve seksi bulduğunu ifade eden Nall, “Bedeninizi kabul edin ve kendinizi sevin. Bu tamamen kendinizle ilgili bir durum” notunu ekledi.

Nall’in paylaşımı kısa sürede 3.400’den fazla beğeni toplamayı başardı. Sosyal medya kullanıcıları sevilen ismin gönderisini güzelliğini öven ve beden pozitifliğini destekleyen yorumlar yağdırdı.

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