Icardi'den sosyal medyada olay yaratan Wanda Nara paylaşımı! Hemen sildi

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, sosyal medyada yaptığı paylaşımla yine gündem oldu.

İlişkileri yılan hikayesine dönen eşi Wanda Nara ile ilişkilerinin 10. yılını Instagram hesabından romantik bir mesajla kutlayan Arjantinli futbolcu, bu mesaj sonrası Wanda Nara'nın çıplak fotoğrafını paylaşarak herkesi şoke etti.

Sosyal medyada gündem olan paylaşımın ardından Icardi, paylaştığı fotoğrafı sildi.

AŞKINI İLAN ETTİ

Arjantinli futbolcu, Instagram hesabından Wanda Nara ile fotoğrafını paylaşıp bir mesaj da paylaştı.

"O benim karım, tek aşkım, bu yaşam alemindeki kraliçem ve kızlarımın annesi, seni seviyorum.

Kıskançlığa, kötü hislere ve kötü sözlere karşı savaşın nelere mal olduğunu ve böyle bir aşka sahip olmak için kendimizden neler verdiğimizi yalnızca bizim bildiğimiz bu trene binmek isteyen birçok soytarıyı alt ettik.

Bugün olduğumuz şey olduk. Seni seviyorum ve hayatım boyunca seveceğim güzel kraliçem!"

Haber Global