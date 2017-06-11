İÇERDE'DEN OLAY HAREKET! 'HELAL OLSUN SİZE'

Minik Kalpler İçerde adlı sosyal sorumluluk projesine destek veren ‘İçerde’ dizisinin ekibi, şimdi de kıyafetlerini satıyor.

MİKA-DER’le iş birliği yapan ve spor rehabilitasyon merkezinin yapımına yardım eden oyuncular, dizide giydikleri kıyafetleri dolap.com üzerinden satışa çıkardı. Mert’in (Aras Bulut İynemli) fenomen parkası, Sarp’ın (Çağatay Ulusoy) deri ceketi ve Melek’in (Bensu Soral) takıları, sahiplerini bekliyor.