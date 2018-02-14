İÇERİDE BEKLEYECEKLER!

Mağusa’da kalmakta oldukları otel odasında 60 gram Hintkeneviri ve Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu maddeler ile yakalanan zanlı Ahmed Zaidan ile Barış Mayrok dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa’da kalmakta oldukları otel odasında 60 gram ağırlığında Hintkeneviri ve Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu maddeler ile yakalanan zanlı Ahmed Zaidan ile Barış Mayrok almış oldukları tutukluluk süresinin dolmasının ardından dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldılar. “Yasa dışı yollardan KKTC’ye giriş yapma” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlarıyla ilgili olarak mahkemeye çıkarılan zanlı Zaidan ile Mayrok davaları görüşülünceye değin 2 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma tamamlandı

Meselenin tahkikat memuru Nurettin Enginer, 3 Şubat tarihinde Mağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından zanlı Ahmed Zaidan ile Barış Mayrok’un kalmakta olduğu Cyprus Apart Otel 304 numaralı odada yapılan aramada buzluk altında 9 adet ayrı poşet içerisinde toplam 60 gram ağırlığında Sentetik Cannabionoid ile Hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini anımsattı. Yürütülen soruşturma kapsamında zanlı Zaidan’ın yasa dışı yollardan KKTC’ye giriş yaptığının tespit edildiğini belirten Enginer, zanlı Mayrok’un ise KKTC’de turist olarak bulunduğunu ve KKTC ile hiç bir yasal bağının bulunmadığını söyledi. Enginer, mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlıların davaları görüşülünceye değin 3 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmelerini talep etti.

2 ay cezaevinde bekleyecekler

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlı Ahmed Zaidan ile Barış Mayrok’un davaları görüşülünceye değin 2 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmelerine emir verdi.

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