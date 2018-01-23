"İÇERİDEN BİRİ YOL GÖSTERDİ!"

Meclise girmeye hak kazanan 6 siyasi partinin başkanlarıyla görüşen Akıncı, bugün Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş’ı, da kabul etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüşmesinin ardından basın mensuplarına konuşan Serdar Denktaş, Akıncı’nın bugün ilk tur görüşmelerini yaptığını söyledi.

Denktaş, kendi aralarında durum değerlendirmesi yaptıklarını ve görüşlerini ilettiklerini belirtti.

Memleketin içindeki durumun yanı sıra, mali durum da dahil olmak üzere Cumhurbşkanına bilgi verdiğini anlatan Denktaş, “Tuttuğumuz görevler de devam ediyor” dedi.

Bir yandan da 4’lü koalisyon görüşmelerinin devam ettiğini belirten Serdar Denktaş, bugüne kadar UBP ile herhangi bir temas yapmadıklarını kaydetti.

Dün yaşanan olaylar konusuna da değinen Denktaş,“Bu kutuplaşmanın önüne geçme zorunluluğumuz var. Bu kutuplaşma KKTC’nin hayrına değildir”diye konuştu.

Denktaş, dün genel olarak ülkede bir zaafiyet yaşandığını söyledi.

Meclis çatısına çıkmanın hiçbir şekilde kabuledilebilir birşey olmadığını dile getiren Serdar Denktaş, “Dünyanın hiçbir ülkesinde meclis binasının yanına bile yaklaşamazsınız. Bu konuda suçu olan varsa cezalandırılması gerekir” dedi.

Ancak, cezaların hukuk aracılığı ile verilmesi gerektiğini belirten Denktaş, “Ümit ederim ki bu infial sakinler ve hukuk çerçevesinde gerekenler yapılır” ifadelerini kullandı.

DP Genel Başkanı Serdar Denktaş’ın açıklamasının tamamı şöyle:

Cumhurbaşkanımız ilk tur görüşmelerini yapmakta. Seçimden bugüne gelişmiş olanları aktardık. Kendi durumumuzu düşüncelerimizi aktardık sayın Cumhurbaşkanına. Bir taraftan da 4’lü koalisyon olur mu olmaz mı temaslarımız devam ediyor, nitekim bugün de olacak. UBP ile bir temasımız olmadı. Ülkenin içinde bulunduğu durum, maliyenin içinde bulunduğu durum da dahil konuştuk. En önemli sıkıntı belediyelerin durumu. Bir taraftan hükümet yok diyoruz ama tuttuğumuz görevlerin sorumluluğu var, bir taraftan hükümet kurma çalışmaları bir taraftan da memlekette inanılmaz bir provokasyon sonucu bu güne kadar hiç görünmemiş kamplaşmalar. Bu anlamda hepimize düşen ciddi görevler var. Dörtlü görüşmeler devam ediyor. Bir sonuca ulaşılmadığı takdirde de kesin bir şey söylemek mümkün olmaz. Bugün yeniden bir araya geleceğiz. Şimdiye kadar bir pürüz yok ama bu olmayacak demek değil.

UBP ziyarete gelmek isterse gelirler, düşüncelerini alırız. Dün yaşananlarla ilgili, Meclisin çatısına çıkılması utanç verici. Ben 28 yıldır Meclisteyim dama nereden çıkılır bilmem. Burada belli ki meclis güvenliğinin de sıkıntısı var. Bununla ilgili girişim yapacağım bugün. Parlamenterlerin bulunduğu binanın damına çıkılması kabul edilemez. Dıştan gelen birinin nereden çıkacağını bilmesi imkansız, içeriden bir yol gösterildiği bellidir. Cezasız kalmaması lazım. Hukuk yoluyla bir ceza verilmesi lazım. Hukuk dururken başka yollara sapılması kabul edilemez. Türkiye bir savaş içerisinde, o hassasiyet içerisinde yazılanlar çizilenlerle ilgili de hukuk çerçevesinde yapılacaklar olduğunu bilmek gerekir. Kendi düşüncemizi biz kaba kuvvetle harekete geçireceksek, devletin bir anlamı yok. Ceza varsa cezası verilir, ödül varsa ödülü verilir hukuk çerçevesinde… Genel olarak bir zafiyet vardır dün… Nitekim ben dün polisi aradım ve polis yok ortalıkta dedim.