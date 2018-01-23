İÇERİYE GİRMEYE ÇALIŞTIKLARI SIRADA...

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Eylemciler arasında bulunan YDP Genel Başkanı ve milletvekili Erhan Arıklı’da eylem yerindeydi.
Didem Menteş - Fehime Alasya
Afrika gazetesi önündeki eylemde gerginlik git gide tırmanandı, eylemciler bina kapısına yöneldi. Afrika gazetesine girmek isteyen protestocular, 'Allahu Ekber' diye bağırarak binanın zemindeki giriş kapısına yürüdü. Polisin etten duvar ördüğü girişi zorlayan eylemciler, polisle arbede yaşadı.
Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı ve milletvekili Erhan Arıklı da eylem yerindeydi. Arıklı’nın binaya girmek isteyen kalabalığı sakinleştirmeye çalıştığı fakat başarılı olamadığı gözlemlendi.
Yenidüzen
Etiketler : YDP, Erhan Arıklı, eylem yeri
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