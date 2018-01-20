İÇERİYE PENCEREDEN GİRDİ

Erdaç Başar’ın evinden iki telefon ve bin lira çaldığı iddia edilen zanlı Michael Matsikti gözaltına alındı

Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün tutuklama talebiyle Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, 19 Ocak 2018 tarihinde Erdaç Başar’a ait evin penceresini hasara uğratan zanlının içeri girdiğini ve mutfak tezgâhı üzerinde bulunan 2 adet cep telefonunu çaldığını söyledi.

Polis, zanlının daha sonra tezgâh çekmecesinde bulunan Bin TL nakit parayı da çalarak ayni pencereden çıkarak kaçtığını mahkemeye aktardı. Polis, zanlının bölgedeki kamera kayıtlarından tespit edilerek tutuklandığını, soruşturmanın yeni olduğunu belirterek, zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.

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