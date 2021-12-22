"İçimizi ısıtacak pozlar ne zaman gelecek?" sorusuna Eda Taşpınar'dan ilginç yanıt!

Eda Taşpınar, önceki gün Bebek’te yürüyüş yaparken görüntülendi. Bronz tenden hiç vazgeçmeyen ve cesur paylaşımlar yapan sosyetik güzel Eda Taşpınar Yunanistanlı sevgilisi sorulsa da ilişkisiyle alakalı konuşmak istemedi.

Sosyal medyada paylaştığı iddialı fotoğrafların yoruma kapalı olduğu üzerine Taşpınar, "Dört yıldır paylaştığım fotoğrafları yorumları kapattım, olumsuz yorumlar aldığım için değil. Sosyal medyada çok fazla zaman harcanmak için” dedi.

1,5 MİLYON TL HARCIYORDU



Yaptığı iddialı paylaşımlarıyla konuşulan Eda Taşpınar'ın tatile ara vermesi de merak konusu oldu. Her yaz 1,5 milyon lira harcayan Taşpınar "Şirket devam ediyor herkes gibi para kazanmaya çalışıyoruz" dedi.

Ünlü isim "İçimizi ısıtacak pozlar ne zaman gelecek?" sorusunu ise ”Önce para kazanmak lazım” şeklinde cevap verdi.

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