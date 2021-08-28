İçişleri Bakanlığı: Girne Kaza Tapu Amirliği 7 gün süreyle çalışmalarına ara verdi

İçişleri Bakanlığı, Bakanlığa bağlı tüm dairelerimizde haftalık olarak yapılan rutin PCR taramaları sonucunda İçişleri Bakanlığı Girne Kaza Tapu Amirliği’nde görevli bir personelin testinin pozitif çıktığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; bir personelin pozitif çıkması nedeniyle tedbir amaçlı, sağlık uzmanlarının tavsiye ve önerilerini de dikkate alarak Girne Kaza Tapu Amirliği, 31 Ağustos 2021 Salı gününden itibaren 7 gün süre ile çalışmalarına ara verdi.

Açıklamada, Girne Kaza Tapu Amirliği’nin kapalı olacağı 7 günlük süre zarfında mağduriyet yaratmamak amacıyla Girne Kaza Tapu Amirliğinde işlem yapacak veya randevu almış olan tüm vatandaşların her türlü işlemini Güzelyurt Kaza Tapu Amirliği’nden yapabilecekleri belirtildi.