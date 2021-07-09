İçişleri Bakanlığı Merkezi Cezaevi Müdürlüğü’nden ek Covid tedbirleri

Merkezi Cezaevinde Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında ek tedbirler alındı….

İçişleri Bakanlığı Basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, 12 Temmuz’dan itibaren mahkûm ve tutukluları kapalı görüş kuralları çerçevesinde ziyarete gelecek olan kişilerin, avukat ve noter dâhil son 72 saat PCR test sonuçlarını yanlarında getirmeleri ve girişte göstermeleri gerekmektiği belirtildi..