İçişleri Bakanlığı’ndan Gökhan Subaşı’nın yurttaşlığa alınmasıyla ilgili yazım hatası açıklaması

İçişleri Bakanlığı, Gökhan Subaşı’nın KKTC Yurttaşlığına Alınması İçin Hazırlanan 1820/2022 Nolu Önerge yazımında yaşanan yazım hatası hakkında açıklama yayınladı.

Açıklamada, “Bakanlar Kurulu’nun Ü(K-1) 1393-2022 sayılı ve bakanlığımızın 1820/2022 nolu önergesi ile KKTC Yurttaşlığına alınan Gökhan Subaşı’nın önerge yazılımında Baba Yaşar Subaşı’nın 1974 Barış Harekâtına katıldığı ve şehit olduğu sehven yazılmıştır. Esasen Gökhan Subaşı’nın babası 1974 Barış Harekâtına katılmış, değerli bir gazimizdir. Kamuoyunun gündemine gelen konu yazım yanlışlığı ile oluşan bir hatadır.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, ayrıca Bakanlığın ilgili bölümü tarafından Gökhan Subaşı’nın önergesinde oluşan yazım hatasının kısa sürede tadilat önergesi hazırlanarak düzeltileceği belirtilerek, “Sehven yaşanan bu yazım hatasından dolayı öncelikle Kıbrıs Gazimiz Yaşar Subaşı’dan ve kamuoyundan özür diliyoruz.” denildi.

BRT