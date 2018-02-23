İÇİŞLERİ'NE 'ON-LİNE' ŞİKAYET!

İçişleri Bakanlığı, internet sitesinde İstek Formu ve Şikayet Formu bölümlerini hizmete koydu.

İçişleri Bakanlığı, vatandaşların istek ve şikayetlerini kayıt altına alarak, ilgili birimlere hızlı şekilde iletilmesi amacıyla internet sitesinde İstek Formu ve Şikayet Formu bölümlerini hizmete koydu.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars görevi devraldığı 2 Şubat tarihinden itibaren vatandaşlardan çeşitli konularda görüş, istek ve şikayet aldığını belirtti.



Baybars, vatandaş memnuniyetini sağlamak amacıyla, bu görüşlerin kayıt altına alınıp, takibinin yapılmasının önemli olduğunu ifade ederek, İçişleri Bakanlığı’nın internet sitesinde İstek Formu ve Şikayet Formu’nun hizmete girdiğini kaydetti.



İstek Formu’na http://icisleri.gov.ct.tr/İstek-Formu adresinden, Şikayet Formu’na ise http://icisleri.gov.ct.tr/Şikayet-Formu adresinden ulaşılabilir.