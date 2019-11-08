İÇKİ HIRSIZLIĞI!
1 kişi tutuklandı!
A+A-
HIRSIZLIK
25.10.2019 – 01.11.2019 tarihleri arasında Gazimağusa’da, 15 Ağustos Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren İlarma isimli süpermarkete müşteri olarak giden S.B.(E-46)’nin market içerisinden almış olduğu 8 şişe alkollü içkiyi ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
Etiketler : Gazimağusa, market, içki hırsızlığı
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.