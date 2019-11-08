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İÇKİ HIRSIZLIĞI!

İÇKİ HIRSIZLIĞI!

1 kişi tutuklandı!

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HIRSIZLIK
25.10.2019 – 01.11.2019 tarihleri arasında Gazimağusa’da, 15 Ağustos Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren İlarma isimli süpermarkete müşteri olarak giden S.B.(E-46)’nin market içerisinden almış olduğu 8 şişe alkollü içkiyi ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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