İçkiyi fazla kaçırdı, arabanın üstünde yarı çıplak uyuyakaldı

İngiltere'de içkiyi fazla kaçırıp çıplak bir şekilde otomobilin üzerinde uyuyan adam sosyal medyada gündem oldu.

İngiltere’nin Norfolk sahil kasabasında çekilen bu görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Bir adamın özel bir otoparkta yarı çıplak bir şekilde arabanın üstünde yattığı anlar CCTV kamerasına yansıdı.

Bölgede yaşayan 23 yaşındaki marangoz Tom Selby, aradığı bir şeyi bulmak için CCTV kamerasını kontrol ettiğinde şoke edici bir görüntüyle karşılaştı.

Bir adamın otoparktaki aracın üstünde bütün gece yattığını fark etti. Selby, “Gece uyurken hiçbir şey duymadım. Ancak sabah komşular gece biraz gürültü olduğunu söyledi. Hem tamirat için aradığım bir parça vardı hem de komşuların söyledikleri üzerine kameraya bakmaya karar verdim. Kaydı ilerlettim ve bayılmış adamı gördüm.” dedi.

Selby, adamın sarhoş olduğunu anladığını söylerken, “Kim olduğunu ya da daha sonra nereye gittiğini bilmiyorum. Neden çıplaktı onu da anlamadım ama görüntü çok komikti.” dedi.

Fotoğraf yayınlanmasının ardından kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.