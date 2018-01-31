"İCRAAT HÜKÜMETİ OLACAK!"

CTP, DP, HP ve TDP milletvekilleri partilerinin 4’lü koalisyona girmelerini değerlendirdi. Vekiller, ülkenin ileriye gitmesi için bu hükümeti başarılı olmak zorunda olduğunu ifade etti

Duygu ALAN

Demokrat Parti’nin ardından önceki akşam, Cumhuriyetçi Türk Partisi ve Halkın Partisi parti meclisleri de 4’lü koalisyona oybirliği ile onay verdi.

Toplumcu Demokrasi Partisi ise 4’lü koalisyon konusunda kararlarının net olduğunu belirterek yeni bir karar almaya ihtiyaç olmadığı yönünde açıklamada bulundu.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Demokrat Parti (DP), Halkın Partisi (HP) ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) milletvekilleri partilerinin 4’lü koalisyona girmelerini değerlendirdi.

4 partinin milletvekilleri, genel anlamda halkın beklentilerini karşılayacak ve halkın sorunlarının çözümü çerçevesinde icraatlar yapacak bir hükümet modeli oluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.

“Halkın beklentilerinin karşılanacağı bir hükümet olacak”

HP Genel Sekreteri, Lefkoşa Milletvekili Tolga Atakan, 4 partinin Ulusal Birlik Partisi’ni dışarıda bırakmak amacı ve düşüncesi ile değil, ülkede işler bir yapıyı harekete geçirmek için yola çıktığını kaydetti.

Atakan, “Yapanın yanına kar kalmadığını göstermek için bir araya geldik. Halkın genel anlamdaki beklentilerini karşılayacak ve halkın sorunlarının çözümü çerçevesinde icraatlar yapılacak” dedi.

DP Mağusa Milletvekili Fikri Ataoğlu, tüm görüşlerin birleştiği bir hükümet modelinin olacağını söyleyerek, icraatlarını devam ettireceklerini, yarım kalan projelerin hayata geçirilmesi için de çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

CTP Mağusa Milletvekili Erkut Şahali, politik önceliklerin hükümet programının yazılması ile ortaya çıkacağını, henüz hükümet programı ortada yokken bu konuda bağlayıcı ifadelerden kaçınmak gerektiğini söyledi. Şahali, genel anlamda yurttaşın beklentilerini karşılayacak ve sorun çözecek bir hükümet modelinin oluşturulacağını ifade etti.

TDP Girne Milletvekili Zeki Çeler, “Siyasete karşı yok olan güvenin yeniden sağlanması, sosyal devlet anlayışı çerçevesinde toplumun yönetilmesi, hesap sorulacak noktalarda hesabın sorulması ve gereğinin yapılması, beklentilerin karşılanması adına bu 4’lü koalisyonun ülke siyasetinde bir dönüm noktası olcağına inanmaktayım” dedi.

Ataoğlu: İcraatlarımız devam edecek

Demokrat Parti (DP) Mağusa Milletvekili Fikri Ataoğlu, Parti Meclisi’nin en yüce değer olduğunu söyleyerek, parti meclisinin almış olduğu karara saygı duyduklarını ifade etti.

“Umarım 4 farklı partinin ve farklı görüşün birleşeceği bir hükümet oluşumu olur” diyen Ataoğlu, “Ulusal Birlik Partisi’nin dışarıda kalıp kalması ile ilgili yorum yapacak olan kişi ben değilim. Bizi bağlayan ve hassasiyetimiz milletin hükümetsiz kalmaması ile ilgiliydi” dedi.

Ataoğlu, icraatlarını devam ettireceklerini, yarım kalan projelerin hayata geçirilmesi için de çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Atakan: İşler bir yapıyı harekete geçirmek için yola çıktık

Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri, Lefkoşa Milletvekili Tolga Atakan, 4’lü koalisyonun ilk icraatlarının ne olacağını konusunda şu aşamada yorum yapmanın doğru olmadığını belirtti.

Atakan, 4’lü koalisyonun Ulusal Birlik Partisi’ni dışarıda bırakma amacı ve düşüncesi ile kurulmadığını, bu noktada 4‘lü koalisyon arayışları UBP’ye karşı sivil bir darbedir’ söylemlerini gerçekçi bulmadığını, 4 partinin bu ülkede işler bir yapıyı harekete geçirmek için yola çıktığını söyledi.

Tolga Atakan, “Yapanın yanına kar kalmadığını göstermek ve buna benzer uygulamaları hayata geçirmek için bir araya geldik. Halkın genel anlamdaki beklentileri ve sorunların çözümü çerçevesinde icraatlar yapacağız” dedi.

Atakan, ayrıca “UBP 7 Ocak’ta yapılan erken genel seçimde yüzde 36’ya yakın bir oy almış olabilir ama halkın yüzde 65’i de UBP’yi desteklemedi. Ben oy oranlarını bu çerçevede okumak gerektiğini düşünüyorum. Önümüzdeki süreçte iyi bir planlama ile beklentilerin karşılığını verecek bir hükümet modeli göreceğiz” diye konuştu.

Şahali: Yurttaşın beklentilerini karşılayacak hükümet modeli oluşturulacak

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Mağusa Milletvekili Erkut Şahali, politik önceliklerin hükümet programının yazılması ile ortaya çıkacağını, bu aşamada bu hususta bağlayıcı ifadelerden kaçınmak gerektiğini söyledi.

Şahali, şunları söyledi: “Genel anlamda yurttaşın beklentilerini karşılayacak ve sorun çözecek bir hükümet modelinin oluşturulacağını ifade etti.

Şahali, “Bunlardan biri bütçedir. Bütçenin bir an önce geçirilmesi gerekir. Ayrıca 20 aylık dönemde ortaya çıkarılan hükümet icraatları başta olmak üzere kamu vicdanını rahatsız eden tüm yolsuzluk, usulsüzlük ve suiistimal iddiaları ile ilgili çok geniş çaplı bir idari soruşturmanın başlatılması hem yurttaşın güvenini pekiştirmek hem de hedefleri doğrultusunda inandırıcılığı açısından önemlidir. Ancak, hükümeti idari işlemlere ilişkin yapacakları incelemelerde elde edilen bulgular doğrultusunda polis, Başsavcılık ve Sayılştay’ın da hareketlenmesi ile işlemlerin yargı önüne taşınması imkanı yaratılmış olacak. Gerekmesi halinde bakanlar kurulu kararı ile özel yetkili soruşturma memuru atanması gündemimizde olacak, bu konuda 4 partinin mutabıkı söz konusudur. Öte yandan ekonomi ile ilgili atılacak adımlar da yurttaş refahının arttırılması ve ülkedeki ekonomik istikrarın sağlanması için önemlidir ve bu hususta acil adımların atılmasına ihtiyaç vardır. Yurttaşın beklentisi bu konularda hükümetin çok tutarlı olmasıdır.”

Çeler: Demokratik bir hükümet yönetimi ülkeye getirilecek

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Girne Milletvekili Zeki Çeler, İyi niyet göstererek siyasete karşı yok olan güveni yeniden sağlamak, sosyal devlet anlayışı çerçevesinde toplumun yönetilmesi, hesap sorulacak noktalarda hesabın sorulması ve gereğinin yapılması beklentilerin karşılanması adına bu 4’lü koalisyonun ülke siyasetinde bir dönüm noktası olduğuna inanç belirtti.

Çeler, “4 partinin de amacı, arzusu hem birlikte doğru ve beklentileri karşılayacak icraatlar yapacak hem de birbirini denetler pozisyonda çoğulcu demokrasinin bize verdiği bu fırsatı toplum yararına en iyi şekilde değerlendirmektir” dedi.

Ulusal Birlik Partisi’nin muhalefette olmasını ise bir demokrasi yarışı olduğunu söyleyen Çeler, “Bir parti seçimde en çok oyu almış olabilir ama diğer partiler bir araya gelebiliyor ve yürütmeyi birlikte bu koalisyon ile yapabileceklerine karar üretebiliyorlarsa bu da demokrasi demektir. UBP’ye de bugünden itibaren muhalefet görevi düşer. Muhalefet görevi de hükümetten daha önemli bir görevdir. Doğru muhalefet, denetleyici tavırlar ve yapıcı eleştiriler çözüm önerileri hükümet edenlerin ülkeyi yönetirken verdikleri kararları daha dikkatli almalarına yardımcı olur. Bugüne kadar hükümetler muhalefet edenlerin sözüne kulak asmadıkları için biz bu demokrasi anlayışlını ülkemizde göremedik fakat bu 4’lünün oluşumu sürecinde tanık olduğum ve arkadaşlardan edindiğim izlenim doğrultusunda ciddi anlamda artık demokratik bir hükümet yönetiminin ülkeye getirileceğine inanıyorum” diye konuştu.

Havadis