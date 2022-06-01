İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi “Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitimi Yasa Tasarısını” görüştü

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün UBP Milletvekili Komite Başkanı Özdemir Berova başkanlığında toplandı.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, komite, gündeminde bulunan “Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitimi Yasa Tasarısı”nı ele aldı.

Tasarının genel görüşmesi gerçekleştirildi, komite, tasarıyla ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Yasanın genel gerekesi şöyle:

“Özel eğitim hizmetlerinin sürdürülebilir ve nitelikli olması hayati önem taşımaktadır. Çünkü özel eğitimdeki temel ilkelerden belki de en önemlisi, erken yaşta ve ara verilmeksizin eğitim alabilme hakkının bireylere sunulmasıdır. Bu ilkeyi uygulanabilir kılmanın en önemli koşulları ise, kapsamlı yasal dayanak ve devamında gelecek olan güçlü kurumsal yapılanmalardır. Özel eğitimin, genel eğitimin ayrılmaz bir parçası olduğu günümüz dünyasında artık yadsınamaz bir gerçekliktir. Bu bağlamda yukarıdaki bilgiler ışığında bu yasa tasarısı hazırlanmıştır.”

Komite toplantısına davetli olarak, Milli Eğitim Bakanlığı, Başsavcılık, Personel Dairesi, Gazimağusa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu, KTÖS, KTOEÖS, Kıbrıs Türk Görmezler Derneği, Kıbrıs Türk Zihinsel Engelliler Derneği, Engelli Aileleri Dayanışma Derneği, KKTC Engelliler Dayanışma Derneği, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği, Özel Eğitim Vakfı (ÖZEV), Kıbrıs İşitme ve Konuşma Engelliler Vakfı(KİKEV), Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği, Ela Özel Eğitim Merkezi’nden yetkililer katılarak görüş ve önerilerde bulundu.

UBP Milletvekili Özdemir Berova Başkanlığında toplanan İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Filiz Besim, Komite üyeleri CTP Milletvekili Devrim Barçın, UBP Milletvekilleri Ahmet Savaşan ve Emrah Yeşilırmak katıldı.