İDDİALAR HAKKINDA AÇIKLAMA GELDİ

Hukuk Dairesi (Başsavcılık), UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün Başsavcılığa yönelik iddialarının Anayasal bağımsız Başsavcılık müessesine zarar vermekten öteye gitmediğini belirtti.



Başsavcılık’tan yapılan açıklamada, UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün son günlerde gerek yazılı, gerekse görsel basında Başsavcılık veya Başsavcılık mensuplarından Başsavcı Yardımcısı Muavini Ahmet Varol hakkında “gerçeğe aykırı bir takım iddialarda bulunduğu” kaydedildi. Özgürgün’ün, Varol’un bir menfaat temin ettiği ve bu amaçla hakkında işlem yaptığı izlenimini vermeye çalışarak Başsavcılığı zan altında bırakmaya çalıştığına işaret edilen açıklama, şöyle devam etti:



“Sn. Ahmet Varol, Sn. Özgürgün hakkındaki dosyalar için 30/11/2018 tarihinden beridir görevlidir, her üç dosya hakkında gerekli yazışmaları yapan görevli savcıdır. Sn. Savcımızın eşi Sayın Hüseyin Özgürgün’ün Başbakanlığı döneminde veya 33’üncü Hükümet döneminde bizzat kendisinin önerisi üzerine önceleri Hukuk ve Siyasi İşler Müdürü, bilahare de Bakanlar Kurulu Genel Sekreteri atanmıştır. Sn. İlkan Varol 34’üncü hükümet kurulduğunda Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliği görevinden alınmış ve kamu görevine müşavir olarak devam etmiştir. Sayın İlkan Varol Genel Sekreter Müşavir Kadrosundan, 35’inci hükümet tarafından yeniden 11/06/2019 tarihinde Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliğine Üçlü Kararname ile atanmıştır. Böyle bir atama kendisine maddi bir menfaat sağlamadığı bir yana verilen görevi yapmanın ötesinde bir başka anlam yüklenmesini gerektirecek bir görev değildir”



Hüseyin Özgürgün hakkında başlatılan tahkikatların 34’üncü hükümet ve eski Başsavcı zamanında yapılan işlemler olduğunu ve hakkındaki ilk iki dosyanın da yine 34’üncü hükümet zamanında Meclis’in bilgisine sunulduğuna işaret edilen açıklamada, “Hakkındaki ithamlar, özellikle üçüncü dosya hakkında banka hesaplarına giriş ve çıkış yapan para miktarları için makul izahatlar vererek konu izahatların incelenmesini sağlayabilirdi. Ancak böyle bir tercih yapmadığı için görevini yapan Başsavcılığı suçlamaya hakkı yoktur” denildi.



Açıklamada, Özgürgün’ün iddialarından dolayı, yapılan soruşturmalar çerçevesinde Başsavcılık tarafından hazırlanan dava dosyalarının süreci hakkında kamuoyuna bilgi verilmesinin kaçınılmaz olduğu ifade edildi.