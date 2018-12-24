İdo Tatlıses evleniyor mu?

Yaz başında bir yıllık ilişkilerini noktalayan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, aşklarına bir şans daha vermişlerdi. İkiliden bu kez de evlilik sinyali geldi.

Yaz başında bir yıllık ilişkilerini noktalayan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, ayrılığa daha fazla dayanamamış ekim ayında ilişkilerine bir şans daha vermişlerdi.

Kanal D’de yayınlanan 2. Sayfa programına özel bir röportaj veren İdo barışma için, "İyi ki oldu" derken evlilikle ilgili bir soru üzerine, “Güzel şeyler tabi ki düşünüyoruz. Evlilik de düşünüyoruz, ama henüz teklif etmedim” dedi.