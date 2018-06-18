İdo'yu Çıldırtan Paylaşım!
Sevgilisinden İdo’yu kızdıran paylaşım
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İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses'in sevgilisi Yasemin Şefkatli, sosyal medya hesabından dekolteli bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.
Yasemin Şefkatli'nin bu paylaşımını gören İdo Tatlıses, sevgilisine sinirlenerek fotoğrafı kaldırmasını istedi.
Yaklaşık olarak yedi aydır İdo Tatlıses ile birliktelik yaşayan Yasemin Şefkatli sosyal medya hesabından kendisine ait bir kareyi takipçileriyle paylaştı. Sevgilisi Yasemin Şefkatli’nin cesur dekolteli paylaşımını gören İdo Tatlıses, Şefkatli’den fotoğrafı silmesini istedi. İdo’nun bu isteğini kırmayan Yasemin Şefkatli, kısa bir süre sonra fotoğrafını Instagram hesabından kaldırdı.
Etiketler : İbrahim Tatlıses, İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli, sosyal medya, dekolte
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