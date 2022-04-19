İdrar itirafı mide bulandırdı! "Kocamın çayına işiyorum" dedi ve ekledi

Sosyal medya üzerinden gelen ilginç soruları yanıtlayan uzman psikolog Esra Ezmeci, yine çok konuşulacak bir soruyu takipçileriyle paylaştı. Soru karşısında herkes şoke oldu.

FOX TV'de yayınlanan 'Fulya ile Umudun Olsun' programından ayrılmasıyla gündeme gelen psikolog Esra Ezmeci, Instagram hesabı üzerinden kendisine gelen soruları yanıtladı.

Ünlü psikolog Esra Ezmeci mide bulandıran o soruya verdiği cevapla sosyal medyada gündem oldu. Ünlü psikoloğa gelen son itiraflar gündemi ayağa kaldırdı.

Ezmeci’nin takipçilerinden biri, "Kocamın çayına bağlılık için idrar koyuyorum, artık idrarsız bunun tadı garip diyor" itirafıyla görenleri şaşkına çevirdi. Ünlü psikolog gelen itiraf karşısında, "Ay çaydan soğudum." yorumunda bulundu.

Ezmeci'ye gelen diğer itiraflar ise şaşkına çevirdi

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