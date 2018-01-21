İDRİS: SIKINTI KARAR ALMA SÜREÇLERİMİZ, YÖNTEMLE İLGİLİ…

Yenidüzen’e konuşan TDP Genel Sekreteri Asım İdris ise partideki karar alma süreçleri ve yöntemler nedeniyle dünkü koalisyon görüşmelerine katılmadığını söyleyerek, İlahiyat Koleji veya bakanlık talebi ile ilgili ortaya atılan iddiaların doğru olmadığını açıkladı.

TDP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) dün sabah bir araya geldi, hem 4’lü koalisyon görüşmelerini hem de parti Genel Sekreteri Asım İdris’in komite görüşmelerinden çekilmesini değerlendirdi.

Toplantı sonrası herhangi bir açıklama yapılmadı, ardından CTP Genel Merkezi’ndeki komite toplantısına geçildi.

Öte yandan TDP Genel Sekreteri Asım İdris, partideki karar alma süreçleri ve yöntemler nedeniyle dünkü koalisyon görüşmelerine katılmadığını söyleyerek, İlahiyat Koleji veya bakanlık talebi ile ilgili ortaya atılan iddiaların doğru olmadığını açıkladı.

İdris, görevinden veya partiden istifasının söz konusu olmadığını da ifade ederek, şu anki pozisyonunun Pazartesi günkü toplantıya da katılmama yönünde olduğunu belirtti.