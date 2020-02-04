"İFADE BASKI İLE ALINDI!"

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Cinsel taciz suçundan tutuklanan zanlı Bilal Barıtcı dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Erülkü Süpermarket içerisinde cinsel taciz suçundan tutuklanan zanlı Bilal Barıtcı dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Aytaç Çebi, 02.02.2020 tarihinde 19.00 - 19.15 saatleri arasında Demirhan' da faaliyet gösteren Erülkü süpermarket içinde, kimliği henüz tespit edilemeyen 25- 30 yaşlarında siyah saçlı krem renk pantolon üzerine beyaz siyah desenli eşofman üstü giyen erkek şahıs sağ eli ile reyon bölümünde alış veriş yapan G.D’nin kalçasını sıkmak suretiyle cinsel saldırıda bulunduğunu belirtti.

Polis, mesele ile ilgili olarak yapılan soruşturmada zanlının Değirmenlikte sakin Bilal Barıtcı olduğunun tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının 3 Şubat 2020 tarihinde çalışmakta olduğu işyerinde tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis, aynı gün zanlının mesele ile ilgili olarak gönüllü ifade vererek suçu itiraf ettiğini ancak yazılı dava tebliğinde suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Polis, zanlının aleyhinde başlatılan tahkikatın tamamlandığını ve zanlının davaları görüşülünceye değin mahkemenin uygun göreceği bir süre merkezi cezaevinde tutuklu kalması talep etti. Zanlının avukatı, ifadenin baskıyla alındığını ileri sürdü.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı yurtdışına çıkışının yasaklanmasına haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı muteber iki kefilin 100’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve 15 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.