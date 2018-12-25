İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE DARBE!

Gönyeli’de peçeli kadınları fotoğraf çeken ve sosyal medya hesabından “KKTC’den manzaralar” diye paylaşım yapan Gazeteci Hasan Çağda aleyhine dava okunarak serbest bırakıldı

Göneyli’de telefonu ile çekmiş olduğu peçeli kadınların resmini Facebook sayfasında ‘KKTC’den Manzaralar’ diye paylaşan Gazeteci Hasan Çağda tutuklanarak özel hayatın gizliliğine aykırı hareket suçlaması ile aleyhine dava getirildi. Çağda dün önce mahkemeye çıkarılmak istenirken daha sonra hakim karşısına çıkarılmadan aleyhine dava okunarak serbest bırakıldı.

Dava konusu olay 22 Aralık tarihinde saat 12.15 raddelerinde Gönyeli’de umumi bir yer olan Belediye bulvarı üzerinde Lefkoşa’da sakin gazeteci Hasan Çağda kullanımında bulunan Samsung A7 marka cep telefonu ile yolda yürümekte olan Lefkoşa’da sakin Muhammed İbrahim Tepe, eşi Remziye Tepe ve kızı Esra Nur Tepe’nin özel hayatlarının gizliliğini ihlal edip resimlerini çekti. Çağda daha sonra kullanımındaki Hasan Çağda isimli sosyal medya aracı olan Facebook hesabından çekmiş olduğu resmin üzerine “ KKTC’den manzaralar” yazarak yayınladıktan sonra, resmini silmesi için kendisini uyardığı iddiası ile Muhammed İbrahim Tepe ile arasında tartışma çıkmış ve Tepe'nin polise şikayet etmesi üzerine Çağda tutuklanarak aleyhine Özel Hayatın Gizliliğini İhlal ve ithaleyi lisan suçlarından dava getirildi.